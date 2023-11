La "Femme Fatale" raccontata da Fabrizio Casu

Il dottor Fabrizio Casu, docente e saggista, presenterà oggi alle 17 al Museo di Storia Naturale il suo ultimo libro "Femme Fatale. Incanto e crisi della civiltà borghese". Da mito ancestrale a ossessione misogina, da prodotto culturale a fenomeno di costume, la "femme fatale" attraversa le civiltà della storia, che l’autore ripercorre attraverso l’analisi delle forme e degli aspetti più significativi, con i quali la donna è stata rappresentata nei vari ambiti artistico-letterari. La presentazione è supportata e documentata da una suggestiva ricerca iconografica. La presentazione, promossa dalla Società Danti Alighieri presieduta da Letizia Stammati verrà effettuata anche per gli studenti del Liceo Chelli, questa mattina alle 11. Fabrizio Casu si è laureato nel 2005 alla Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano, frequentando poi corsi di cool hunting, textile design e stage in aziende per lo stile del brand. Relativamente alla saggistica di settore ha scritto altre tre opere: "Novecento: il secolo della moda e Madonna, vampira postmoderna"; "Il lungo viaggio di una chemise"; "Il gioiello nella storia della moda e dell’arte".