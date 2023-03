La dance anni ’80 e ’90 grande protagonista con Matte Shaker dj

I grandi successi della musica dance anni Ottanta e Novanta, italiana e internazionale, accompagneranno la serata alla Sala Eden, di scena oggi.

In console Matte Shaker dj che proporrà la sua selezione per tutti gli appassionati della musica di quel periodo. Lo storico locale di Grosseto, al bastione Garibaldi, sulle Mura medicee, per l’occasione apre alle ore 18, con possibilità di aperitivo e cena, grazie al servizio ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza. L’ingresso è libero, per info e prenotazioni: 327 394 5254.