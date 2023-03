"La cosa più bella è il loro sorriso"

In occasione della Giornata nazionale della Cura gli studenti dell’Ungaretti hanno avuto modo di intervistare alcuni dei volontari delle quattro associazioni di volontariato. Tante le domande che sono state fatte, segno che l’evento è stato molto sentito e probabilmente porterà i suoi frutti. Abbiamo deciso di riportare alcune domande rivolte alla signora Donatella, volontaria nella mensa dei poveri di Grosseto, situata in via Alfieri 11. "Sono diversi anni che ho iniziato questo cammino di solidarietà e vi posso garantire, che ho apprezzato la bellezza di dare piuttosto che di ricevere. La soddisfazione più grande è vedere un sorriso sul volto di chi ormai ha perso ogni speranza, è stato abbandonato da tutti e si affida alla carità e alla cura degli altri". "In cucina ci alterniamo in base ai vari turni, sono previsti tre pasti: colazione, pranzo e cena e i menù sono diversi; cerchiamo di offrire una dieta equilibrata, sana e completa. Devo dire che uno dei piatti che riscuote maggior successo è la pasta con il ragù di carne, che cerchiamo di preparare ogni settimana".

"I giovani dico questo: imparate a prendervi cura di voi stessi, ad amarvi, a rispettarvi, solo così potrete essere disposti all’accoglienza dell’altro!".