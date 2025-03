La città sognata dagli studenti. Il centro storico va recuperato

Il centro storico è da sempre il cuore pulsante di un paese o una città. È un luogo di tradizione cultura dove persone, negozi e storia si incontrano. Anche il centro storico di Grosseto è il nucleo della città vecchia compreso all’interno delle mura cittadine. I luoghi più importante sono piazza Duomo dove c’è la cattedrale di San Lorenzo, e piazza Dante dove si può ammirare il monumento più rappresentativo della città, la statua del granduca Leopoldo II che aiuta la Maremma a risollevarsi dalla malaria. Un altro monumento sono le mura medicee costruite dalla famiglia dei Medici; hanno una forma esagonale e venivano utilizzate per proteggere la città soprattutto dagli attacchi con i cannoni.

Negli ultimi anni il centro storico di Grosseto è diventato una zona percepita come pericolosa e poco frequentata dagli abitanti. Molte persone ritengono che ci siano zone di spaccio e microcriminalità, soprattutto lungo le mura nelle ore notturne. Questo è dovuto alla poco vigilanza e alla poca concentrazione di persone a causa della chiusura di negozi e alla preferenza dei centri commerciali.

Infatti i centri commerciali contribuiscono allo spopolamento del centro, perché sono costruiti nella zona industriale dove si trova la maggior parte della popolazione, che viene attratta dalla maggiore disponibilità di prodotti e negozi. Inoltre sono luoghi freschi d’estate e caldi di inverno, sono più illuminati e quindi percepiti più sicuri, e hanno i parcheggi gratuiti e vicini al contrario di quelli a pagamento del centro.

Il centro storico risente anche del sempre più diffuso fenomeno dello shopping online più comodo e veloce perché puoi startene tranquillo sul divano invece di andare in negozio.

Noi ragazzi della scuola media "Ungaretti" abbiamo individuato delle possibili soluzioni per risollevare il centro storico e permettere a tutti di frequentarlo in sicurezza.

Si potrebbe potenziare l’illuminazione notturna e aumentare l’istallazione di telecamere nei punti più critici del centro per passeggiare anche nelle ore notturne, soprattutto sulle mura, posto dove si potrebbero anche costruire chioschi o negozietti per attirare persone. Sarebbe bello avere in centro più negozi legati alla tecnologia, videogiochi o elettronica, che attirerebbero molti giovani. Così il centro diventerebbe un posto più moderno, dove tutti, dai bambini agli adulti, potrebbero trovare qualcosa di interessante. Si potrebbero organizzare delle attività o eventi che attirino persone e aprire più teatri e cinema invece di chiuderli. Noi giovani siamo il futuro di Grosseto e dobbiamo prendere coscienza delle potenzialità del nostro territorio, aumentare il nostro senso civico e unire le energie per far rinascere il centro storico.