La chiesa del San Francesco "Una realtà ricca di giovani"

di Steven Santamaria

Eccoci arrivati alla nuova tappa settimanale del nostro consueto viaggio nelle parrocchie della nostra diocesi. Oggi è la volta della parrocchia San Francesco. La chiesa, originariamente chiamata San Fortunato, fu consacrata nel 1289 e retta dai monaci benedettini dal XII secolo al 1220. La chiesa passò poi ai francescani e fu consacrata come Chiesa di San Francesco nel 1621 dal vescovo Francesco Piccolomini. Fu eretta a parrocchia l’11 febbraio 1949. "Come tutte le parrocchie – dice il parroco, padre francescano Gabriele Monnanni – proponiamo il nostro cammino di catechismo, anche se strutturato diversamente. Infatti, la Cresima la facciamo fare in terza media. Abbiamo sempre fatto così, perché pensiamo più a un cammino di fede, piuttosto che a un semplice percorso di formazione ai sacramenti, per i nostri giovani. Così, a tredici anni, un ragazzo adolescente, oltre a dover scegliere il proprio percorso di studi superiore, farà anche la scelta di confermare la propria fede. Questo è il nostro progetto anche se stiamo pensando di cambiarlo, allineandoci alle altre parrocchie perché le famiglie preferiscono un percorso più breve. Poi teniamo anche dei corsi prematrimoniali dove, a differenza delle altre parrocchie, le coppie hanno anche la possibilità di dormire qui. Sono due weekend, tra febbraio e marzo, e altri incontri utili a preparare i vari fidanzati al matrimonio. Il nostro fiore all’occhiello, soprattutto da dopo il Covid, è il gruppo di "fratello povero ", collegato alla Caritas. Ogni due settimane, facciamo una distribuzione di pacchi viveri a chi ne ha bisogno. Al momento, sono circa 80 le famiglie che si servono da noi. Un altro zoccolo duro è il nostro coro, composto da una quindicina di persone, e il nostro desiderio sarebbe di poterlo espanderlo un po’". E poi i giovani e i ragazzi, che qui sono tanti. "Abbiamo due gruppi post cresima – continua – per un totale di 2530 ragazzi, guidati dai frati più giovani e animatori, con i quali facciamo anche delle attività estive. Per i ragazzi più grandi, organizziamo la ‘Marcia Francescana’, che si svolge in Toscana. Poi, proprio in questi giorni, stiamo pensando di organizzare anche il "Campo Araldini" , per i bambini delle elementari. Siamo molto attivi l’estate con queste attività, legate al carisma francescano. Stiamo pensando, inoltre, di creare un gruppo Gifra aperto ai più giovani, così che possano iniziare, anche loro, un cammino francescano. Qui, il gruppo Gifra deve ancora nascere perché, come in tutte le parrocchie, c’è il problema che la maggior parte dei giovani a vent’anni si trasferisce fuori città per motivi di studio , quindi è un po’ complicato stabilire un cammino per i più giovani. Ad oggi, purtroppo, c’è solo qualche presenza sporadica". Non mancano i lavori da fare "Tra poco – continua – inizierà il restauro del nostro organo, di pregevole fattura costruito nel 1935 dalla ditta Mascioni di Cuvio. È uno strumento, considerato il migliore in città e in Diocesi dagli esperti, che ha bisogno di restauro e di manutenzione. I lavori inizieranno a giugno e dovrebbero concludersi per la festa di San Francesco, in ottobre. Cerchiamo anche donazioni o qualche benefattore per sostenere questo progetto. C’è stato un contributo importante della Cei, circa 26.000 euro. Vogliamo restituire l’originario splendore al nostro organo. Inoltre il 13 giugno è la festa di Sant’Antonio e per l’occasione abbiamo organizzato una cena con grigliata, aperta a tutti, come autofinanziamento per il restauro del nostro strumento. Per chi volesse partecipare, è necessaria la prenotazione in parrocchia e un’offerta minima di 15 euro".