La carica dei giovani volontari : "La linfa della Protezione Civile"

Sono molto dediti al lavoro e il loro impegno è rivolto verso il prossimo. I giovani e meno giovani della Protezione Civile Amiata Ovest sono un punto di riferimento del volontariato locale. Sono proprio i volontari che con impegno e dedizione contribuiscono a far crescere la Protezione Civile Amiata Ovest. Nata tra mille difficoltà, oggi la locale associazione, composta da tante persone che si dedicano al prossimo in maniera del tutto volontaria, oltre a svolgere alcuni servizi civili importanti è anche il soggetto principale che gestisce il Banco Alimentare del territorio dei comuni che formano l’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana. Un lavoro insomma estremamente importante e di supporto a quelle fasce della società più deboli e vulnerabili, il quale è possibile portare avanti solo al grande sforzo e spirito di sacrificio. Oltre a questa attività, la Protezione Civile Amiata Ovest organizza nel borgo di Montelaterone (comune di Arcidosso) serate danzanti durante i fine settimana (sabato) fino a settembre sarà possibile partecipare ai loro eventi e contribuire, con le offerte, alla crescita dell’associazione. Scopi e finalità dell’associazione Protezione Civile Amiata Ovest, senza fini di lucro, sono innanzitutto la prevenzione per cercare di contrastare eventuali emergenze legate al verificarsi di calamità naturali, valorizzazione conservazione e tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, progetti d’inclusione e molto altro. Ufficialmente è nata nel 2021 dopo un grande impegno da parte del presidente Mario Seggio. "Crediamo che l’associazione Protezione Civile Amiata Ovest -ha ribadito Seggio - possa essere una risorsa importante per la zona amiatina, nostro obiettivo è infatti quello di operare in tutti i Comuni dell’Unione".