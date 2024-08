La carica degli eventi del weekend. Dario Ballantini in pole position. La consegna dei Provisini d’argento

CASTELL’AZZARA

I paesi del Monte Amiata si preparano a vivere un sabato ricco di appuntamenti. Ce ne sono davvero per tutti i gusti, a partire dallo spettacolo in programma a Castell’Azzara, questa sera, di Dario Ballantini (nella foto). Pittore postespressionista, scultore, attore per il cinema, la tv e li teatro, conduttore radiofonico, cantante, inimitabile trasformista: Dario Ballantini celebra quest’anno i suoi primi 40 anni di carriera. L’artista questa sera porta il suo "Acoustic Live Duo" nel paese amiatino, interpretando e raccontando 7 cavalli di battaglia dal suo folto repertorio di cantautori. , Ballantini si trasformerà col suo stile, a metà strada tra Fregoli e Noschese, in Gino Paoli, Vasco Rossi, Zucchero, Umberto Tozzi, Adriano Pappalardo ed in un finale saluto del suo storico Valentino.

Da Castell’Azzara a Castel del Piano, dove oggi, nel giorno di San Lorenzo, torna uno dei raduni sportivi più affascinanti. "Castel del Piano al tramonto" riempirà di nuovo le strade di runners, di colore e divertimento. "Siamo molto felici di poter riproporre questo evento nato 10 anni fa grazie alla collaborazione tra Motoclub e AVIS – commenta Ludovico Bartolommei, assessore allo sport del Comune di Castel del Piano -. La corsa, pensata per valorizzare anche il nostro affascinante tramonto, rinasce per volontà della comunità grazie alla collaborazione tra Comune, Motoclub e AVIS e la sinergia tra Contrade, Amiata outdoor, Centro Commerciale Naturale, Proloco e l’associazione Marathon bike di Grosseto. Sarà una bella serata fatta di sport e di divertimento." Due corse in una: alle 17 corsa dei bambini e alle 19 corsa degli adulti. Concluderanno la giornata in piazza Garibaldi un Pasta party e alle 21 i Leggera Elettric folk band.

A Castello di Potentino, nel comune di Seggiano, questa sera alle 19, è di scena la cantante e musicista turca Hatice Dogan Sevinc (nell’ambito del Morellino Classica Festival), che proporrà musiche dal repertorio della tradizione dei popoli del mediterraneo accompagnandosi con il kemenche, antico strumento del periodo Ottomano. A Santa Fiora infine, questa sera alle 19 saranno consegnati i Provisini d’argento in piazza Giosuè Carducci mentre in piazza del Borgo, la Corale Padre Corrado Vestri interpreterà un "Omaggio a Renato Carosone".

Nicola Ciuffoletti