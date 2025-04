Ketamina, spid ed ecstasy in auto: tre denunce

La Polizia di Stato di Siena ha denunciato un uomo e una donna, di 34 e 24 anni, trovati con marijuana, hashish, spid, ketamina e ectasy a bordo di un’auto, nascosta anche negli slip. Nella notte dello scorso sabato, gli agenti della polizia stradale, in un’ottica di prevenzione degli illeciti anche connessi alla circolazione stradale, spiega un comunicato, hanno potenziato i servizi di vigilanza nelle arterie dirette verso la provincia senese.

I poliziotti del distaccamento della Stradale di Montepulciano, hanno organizzato un posto di controllo nei pressi dell’uscita di San Casciano (Firenze), lungo il raccordo Firenze - Siena, dove, dopo le una di notte, hanno intercettato e fermato una Polo Volkswagen con tre giovani a bordo. Da subito i tre sono apparsi eccessivamente ansiosi : tanta agitazione perché in più punti della macchina e negli indumenti intimi, i tre nascondevano un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish, spid, ketamina e ectasy, che, in parte detenevano per uso personale e in parte destinavano allo spaccio. Per questo i giovani fermati, un uomo di origini tunisine residente nella provincia di Siena e una donna di Grosseto, sono stati denunciati.