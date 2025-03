La Maremma solidale. ‘Il Sole’ e la Uisp per Irene, due iniziative speciali

Grosseto, 31 marzo 2025 – Non si ferma la macchina della solidarietà che si è messa in moto per aiutare Irene Dari, la giovane mamma che deve affrontare una lunga ed onerosa battaglia fatta di riabilitazione e acquisto di protesi speciali in seguito alla perdita degli arti superiori e inferiori a causa di una gravissima forma di infezione. All’iniziativa di Conad (i clienti dei punti vendita di Grosseto e Castiglione potranno devolvere 1 euro aggiungendolo allo scontrino della spesa, poi l’intero ricavato sarà appunto donato alla donna), si aggiungono ora quelle della Fondazione ’Il Sole’ e della Uisp.

“In un intreccio di mani operose e cuori generosi, i ragazzi della Fondazione Il Sole – si spiega – stanno realizzando con passione meravigliosi sacchetti per il pane, decorati con i loro disegni ricamati. Questo prezioso lavoro è reso possibile grazie al corso di sartoria che frequentano nell’azienda Yo Tuscany, un’esperienza che permette loro di esprimere talento e creatività, trasformando il tessuto in un simbolo di solidarietà. Ma il gesto d’amore non finisce qui. Dentro ogni sacchetto, infatti, ci sarà una dolce sorpresa: una colomba artigianale, dono della generosa azienda Norzia Snc. Un segno di speranza e rinascita, che racchiude il significato più autentico della Pasqua. In totale saranno prodotti 150 sacchetti, disponibili al costo di 12 euro ciascuno”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 1728807.

La Uisp, invece, da parte sua organizza la ’Maratona del Burraco per Irene’. L’evento è in programma sabato 12 aprile nella sede dell’Auser Centro sociale Ciabatti che concederà gratuitamente i propri locali. Sono previsti saranno due tornei di burraco: il primo con inizio alle 15 e il secondo con inizio alle 21. “Tutti i giocatori – afferma Maria Teresa Ferrini, coordinatrice progetti sociali e area giochi Uisp Grosseto – sono chiamati a partecipare a questa importante iniziativa che abbiamo organizzato insieme a tutti i circoli di Grosseto”.

Accanto alla Uisp, infatti, ci sono Il Setaccio, Polisportiva Grifone, Burraco Grossetano e Dopolavoro Ferrovieri. “Tante persone – aggiunge Ferrini – stanno cercando doni per i giocatori e aziende che possono offrire cibi per il consueto buffet durante l’intervallo”. Per informazioni sull’iniziativa telefonare al 331-7650140.