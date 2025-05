Invictavolleyball under 19 chiude al tredicesimo posto nelle finali nazionali

VOLLEY L’Invictavolleyball under 19 conclude le finali nazionali al tredicesimo posto. La sconfitta per 3-2 contro Fano condanna i grossetani e non gli permette di proseguire il percorso nelle finali nazionali. Fano, si è dimostrata una squadra molto attrezzata sia fisicamente, che tecnicamente ed a sovrastato più giovani atleti grossetani. Peccato perché l’Invicta è stata veramente attaccata fino all’ultimo punto al sogno. Nelle partite precedenti vinte per 3-0 con Cus Cagliari e con Brunico sono state solo da apri pista. Il livello è salito vertiginosamente e così anche la prestazione dell’Invicta under 19.

La società maremmana festeggia comunque l’ottimo risultato con il tredicesimo posto, dopo aver ottenuto il titolo regionale poche settimane fa.

Questa la squadra grossetana: Leonardo Ferrari (2009), Giovanni Galoppi (2008), Simone Lazzeretti (2007), Lorenzo Vannucci (2009), Diego Lorenzini Piperno (2007), Guido Carmelita (2008), Francesco Gigi (2008), Riccardo Cognata (2007), Dimitri Corridori (2006), Chiristian Cericola (2006), Gioele Temperani (2006), Antonio Ciccarelli (2006), Cristiano Terrosi (2008), Diego Pantalei (2010). Allenatore Fabrizio Rolando; secondo allenatore Sonia Feltri; terzo allenatore Enrico Ferrari; dirigente Ermanno Gigi.