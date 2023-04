Investiti donna e cane L’animale è deceduto

Mentre camminava con il suo cane è stata investita da un’auto e l’animale, ferito a morte, non ce l’ ha fatta. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in via Fabio Massimo, a due passi dalla farmacia San Giuseppe, nel quartiere di Barbanellaa Grosseto. Un’anziana signora era a passeggio con il suo cane quando è stata travolta da un’automobile. Lei è rimasta ferita ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza della Misericordia e l’automedica,r dopo le prime cure la donna è stata trasferita in ospedale. La sua cagnolina invece non ce l’ha fatta, l’urto è stato troppo violento per l’animale e purtroppo è morto. Sul posto è comunque intervenuta immediatamente anche una pattuglia della Polizia municipale per effettuare i rilievi.

Sempre nella giornata di ieri si sono verificati altri incidenti di auto in città, fortunatamente senza feriti.