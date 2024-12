Investimenti strategici Pnrr: 3,1 milioni per Gavorrano e Massa Marittima

"Chiediamo nuovamente scusa ai cittadini per i problemi legati all’apertura dei cantieri, ma questi interventi saranno tramutati in benefici grazie ad una rete di distribuzione moderna". Commenta così il presidente di Adf Roberto Renai in merito alla presentazione degli investimenti strategici targati Pnrr pianificati da AdF per il futuro di Gavorrano e Massa Marittima. Interventi che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation Eu.

Si parla di oltre 3,1 milioni di euro di investimenti per il futuro dei due territori: distrettualizzazione, digitalizzazione e sostituzione delle reti per tutelare la risorsa idrica e offrire un servizio sempre migliore. Interventi suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, noise logger e strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori.

Oltre 1,2 milioni di euro sono dedicati alle bonifiche di rete, mentre complessivamente tra telecontrollo e distrettualizzazione nel triennio 2024-2026 sono previsti investimenti per oltre 300mila euro, con 361,25 km di rete distrettualizzati a fine progetto. La distrettualizzazione consiste nel delimitare porzioni della rete idrica (distretti) a cui sono associate rilevazioni di portata e pressione, con lo scopo di monitorare efficacemente la rete, individuare preventivamente le perdite, ridurre i disagi per i cittadini in caso di lavori, migliorare la gestione e la manutenzione della rete.

Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano sui tubi e registrano il rumore notturno delle eventuali perdite che, grazie ad una piattaforma intelligente, vengono prelocalizzate. "Parliamo anche di contatore intelligente –afferma l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari –. Non è più un misuratore ma dialoga con noi e con i clienti, diciamo così ai clienti quando c’è un consumo anomalo. Il Pnrr ci sta consegnando un territorio che conosciamo meglio".

"E’ un passo cruciale – dichiara Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – c’è un senso di responsabilità verso la risorsa fondamentale che sono l’acqua ed il territorio". "Se diamo una risposta immediata il disagio percepito è diverso – spiega la sindacao di Gavorrano, Stefania Ulivieri – nei centri storici come Massa Marittima e Gavorrano per la loro conformazione saranno lavori più complicati ma valgono la pena perché avremo un servizio migliore".

Le bonifiche già pianificate a Gavorrano riguardano la località La Bartolina con un importo di 95.687 euro nel 2025. Mentre a Massa Marittima nella località Podere Castello Marsiliana sono previsti lavori per un importo di 8.610 euro, a La Pesta lavori per 66.167 euro, alla Distribuzione Cura Nuova 68.795 euro e nel 2025/2026 nella rete di distribuzione di Tatti interventi per 7.919 euro.