Interventi con le moto d'acqua a Orbetello: Corso CRI Nazionale Fabio Carturan della Croce Rossa Italiana e Hubert Corsi hanno visitato Orbetello per addestrare e formare conduttori di soccorso a mare. Dodici operatori hanno partecipato al corso. Una moto d'acqua sarà operativa nella manifestazione nazionale di nuoto "Da Porto a Porto" per raccogliere fondi per la ricerca sui tumori.