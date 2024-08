Interventi a Torre Mozza. La Duna: "Preoccupati"

Gli interventi a mare a Torre Mozza preoccupano per le conseguenze che essi possono portare alle caratteristiche naturali delle acque e della spiaggia. L’Associazione La Duna di Follonica richiama all’attenzione tale situazione: "Per l’ennesimo anno siamo sotto la spada di Damocle degli interventi a mare a Torre Mozza – spiegano – Torniamo a ribadire i dubbi su tale intervento. Non sembrano considerare l’effetto che questi cambiamenti hanno sugli ecosistemi e caratteristiche naturali del mare. Abbiamo visto a Follonica quali cambiamenti abbia portato il voler controllare l’azione del mare. Il risultato è stato un aumento della spiaggia ma un tangibile peggioramento della qualità delle acque, un peggioramento della spiaggia che in grandi tratti non asciuga mai e il crearsi di vere e proprie buche piene di alghe vicinissimo alla riva. Però a Follonica possiamo dire di vivere in una realtà molto antropizzata, con molte realtà economiche messe a dura prova dai periodi di erosione costiera accentuata come negli anni dal 70 al 2007 circa. Abbiamo visto come la beach rock al fosso Cervia, quella che chiamavano "la scoglierina", sia scomparsa in pochissimo tempo inghiottita dalla sabbia accumulatasi a ridosso della barriera parallela alla spiaggia e il prolungamento dell’argine in pietra del fosso stesso. Di contralto abbiamo avuto un colossale sviluppo dell’ampiezza della spiaggia e delle attività balneari". Tornano a concentrarsi sul discorso di Torre Mozza: "A Torre Mozza – proseguono – realtà economiche in pericolo non sembrano essercene. Esiste un solo stabilimento balneare insediato in anni recenti, mentre il vecchio campeggio viene messo all’asta da diverso tempo con nessun risultato. Quindi si parla di circa 300 MT di mare che rivestono un grande interesse ambientale con un piccolo interesse economico che potrebbero, senza troppo sforzo, essere mantenuti integri. Il ripascimento, la chiusura dei varchi della beach rock e il diminuire del moto ondoso farà accumulare il materiale e la sabbia tra la costa e le scogliere facendole scomparire in fretta e Torre Mozza diventerà uno dei tanti, anonimi pezzetti di litorale. Come se tra Torre Mozza e Torre del Sale non ci fosse spiaggia a disposizione senza bisogno di interventi. Bastava che il breve tratto di muraglia crollata e ferraglia varia fosse stato ripulito, non sarebbe servito altro, ma ce ne accorgeremo solo quando sarà troppo tardi".

Viola Bertaccini