Interrogazione al sindaco: "Incarichi per le aree di sosta. Perché senza bando pubblico?"

Un’interrogazione al sindaco per chiedere chiarimenti sull’impegno di spesa per la gestione delle aree di sosta. Mentre sono diversi i cittadini che stanno mostrando dissenso sulle istituzioni delle nuove Ztl, specialmente a Porto Santo Stefano, il gruppo di opposizione ’Per l’Argentario’ chiede al sindaco Arturo Cerulli lumi sull’impegno di spesa per la gestione delle aree di sosta. L’interrogazione si concentra sulla decisione di instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione delle attività legate ai parcometri e alle aree di sosta, richiamando la determinazione numero 59 dello scorso 31 marzo del direttore generale del settore amministrativo-contabile dell’Ama, la società speciale del Comune.

"Un aspetto cruciale sollevato riguarda la scelta di non procedere attraverso un concorso pubblico – dice il capogruppo Marco Nieto –, nonostante precedentemente siano stati annullati due concorsi per garantire trasparenza e imparzialità in quanto mancava la pubblicazione nel portale Inpa. Chiediamo chiarimenti sui criteri adottati per la selezione della figura incaricata e se siano state considerate altre professionalità con esperienza specifica nel settore. Quali sono stati i criteri utilizzati per scegliere la figura professionale per questo incarico? Sono state esplorate altre opzioni di professionisti con competenze nel settore della gestione delle aree di sosta? Quali misure sono previste per garantire che le competenze richieste per il ruolo siano pienamente soddisfatte?". "Queste questioni – prosegue Nieto – sono fondamentali per assicurare una gestione efficace delle aree di sosta, con un impatto diretto sulla comunità locale. L’interrogazione sottolinea l’importanza della trasparenza e della professionalità nella gestione di servizi pubblici essenziali. In attesa di una risposta dettagliata da parte del sindaco, ci auguriamo che le informazioni richieste possano contribuire a una gestione più efficiente e soddisfacente delle aree di sosta per tutti i cittadini".