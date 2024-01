Intelligenza artificiale, politica e ambiente. Giuliano Amato stasera ne parla su Tv9

Una puntata dai contenuti di grande interesse quella in programma oggi alle 21.15 su Tv9.

Ospite della trasmissione di Giancarlo Capecchi sarà l’ex presidente del consiglio Giuliano Amato, anche nella sua veste di presidente della commissione che si interessa di intelligenza artificiale. Un appuntamento quindi che consentirà di parlare anche di argomenti di strettissima attualità (e dei quali non è neanche semplice ancora definire contorni, sviluppi, pro e contro). Ma non solo intelligenza artificiale, perché con Amato saranno affrontati molti altri temi, passando anche dai cambiamenti climatici, cambiamenti politici, proposta di riduzione degli anni per il diploma tecnico professionale, futuro della Maremma, infrastrutture ma anche nuovi impegni, nuovi investimenti. E soprattutto la lezione politica di Amato attraverso l’ultima sua pubblicazione dedicata al "genio" di un imprenditore agricolo, Camillo Benso conte di Cavour diventato fondamentale per la nostra storia, nonostante la giovane età e le difficili vicende (si pensi alle guerre d’indipendenza, alla spedizione dei Mille, al repubblicanesimo che incalzava casa Savoia) che hanno atraversato l’Italia prima di essere "unita": dieci discorsi immortali di Cavour in Parlamento riletti da Giuliano Amato come guida alla buona politica.