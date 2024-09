Intelligenza artificiale. Ne parlano gli esperti

Domani alle 21 l’ex Polveriera Guzman ospiterà l’ultimo appuntamento dell’estate con ImagO, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune di Orbetello: si tratta della conferenza "AI: presente e futuro di un mondo nuovo" con Rossano Baronciani, Daniele Marotta e Eolo Perfido.

"In un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale stà ridefinendo i confini del possibile – spiegano da ImagO – è fondamentale esplorarne le innovazioni, potenzialità e limiti. L’ evento consentirà di esplorare il mondo dell’AI, un viaggio attraverso le sue potenzialità e contraddizioni, con interventi che spazieranno dall’analisi filosofica alla narrazione visiva. Rossano Baronciani, docente e saggista, Daniele Marotta, illustratore e fumettista ed Eolo Perfido, fotografo e artista visuale, si confronteranno in un dialogo ricco di spunti creativi e critici. Un’occasione per comprendere le dinamiche di un nuovo mondo in rapida evoluzione e come la AI stia trasformando l’arte, la cultura e il pensiero contemporaneo".

"Ringraziamo ImagO – dice l’assessora alla Cultura, Maddalena Ottali –, per accendere un faro su un tema di grande attualità, offrendo un’occasione di dibattito. Innovazione e orizzonti tecnologici potenzialmente rivoluzionari possono essere visti con una certa diffidenza, ma, di contro, se conosciuti e padroneggiati, possono rappresentare un’opportunità". Domani, quindi, saranno analizzati proprio le luci e le ombre che l’Intelligenza Artificiale porta necessariamente con sé "e, come amministrazione – conclude Ottali –, non possiamo che condividere le finalità di un evento fatto di più appuntamenti che hanno spaziato dall’arte di livello internazionale a occasioni di incontro di pregevole livello culturale".