Insieme alla Misericordia. Un corso per operatori

MASSA MARITTIMA

Si è svolto a Prata il corso per operatori di colonna mobile, organizzato dall’Anpas Zona Grossetana in collaborazione con la Pubblica Assistenza Misericordia di Prata. "La Protezione civile rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio – ha dichiarato Lorenzo Balestri, assessore alla Protezione civile di Massa Marittima - intervenendo in situazioni di emergenza e garantendo supporto alla comunità in caso di calamità naturali o di eventi straordinari. Ritengo che il volontariato organizzato sia una ricchezza straordinaria per contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere della collettività". In totale 20 nuovi operatori stanno completando la formazione, pronti a scendere in campo con competenza e spirito di squadra quando ce ne sarà bisogno. Hanno partecipato i volontari di Pubblica Assistenza Misericordia di Prata, della Pubblica Assistenza Sassofortino e della Pubblica Assistenza Humanitas Grosseto Odv.