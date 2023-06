INNAMORATA DEL TEDESCO

Ritorna "L’Aperitivo parla Inglese". Oggi alle 18 al Loft di via Mazzini, a Grosseto, ci sarà Greta Tinturini che parla della sua esperienza. "Il mio amore per la lingua tedesca è cominciato a scuola, al Liceo Rosmini – ha detto –. La prima volta che ho sentito il suono di questa lingua me ne sono immediatamente innamorata. Un suono così diverso e mai sentito prima mi ha stimolato anno dopo anno a studiare sempre di più. E quindi dopo le superiori, la triennale a Siena e la laurea Magistrale all’Università di Heidelberg eccoci qua di nuovo in Maremma. Ora utilizzo il mio tedesco (e inglese) sull’Argentario nel mio lavoro con Engel & Völkers, agenzia immobiliare internazionale".