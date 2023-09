"Inizio scolastico a Grosseto: sognate in grande senza temere il giudizio degli altri"

Agli studenti è arrivato anche un messaggio di augurio da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha affidato le sue parole anche ai social.

"Apprezzate questi anni anche se saranno difficili, intensi e pieni di sfide – dice il primo cittadino –, perché saranno alcuni dei più belli della vostra vita. Tendiamo a sottovalutarli ma non dimenticate che si istaurano le amicizie più durature".

Un messaggio molto sentito quello del primo cittadino rivolto ai ragazzi che ieri hanno fatto ritorno sui banchi e nel quale ha voluto sottolineare aspetti importanti invitando i giovani ad essere padroni della propria felicità.

"Svegliatevi ogni giorno con il sorriso, con la voglia di imparare e di scoprire qualcosa di nuovo – dice ancora il sindaco –. Sognate in grande e non ponetevi limiti, non abbiate paura del giudizio degli altri e non abbiate paura di sbagliare.Sbagliare è umano e si può solo che imparare dai propri errori. Non siete soli".

Parole che sicuramente avranno fatto breccia nei pensieri dei ragazzi.

"In bocca al lupo a chi inizia un nuovo percorso, a chi ne concluderà uno – prosegue Vivarelli Colonna –, a chi si troverà in una nuova classe con nuovi amici e chi sarà con gli amici di sempre".

Il primo cittadino ringrazia inoltre genitori e insegnanti per il lavoro di responsabilità svolto quotidianamente: "E buon inizio anche ai dirigenti e all’intera comunità scolastica".

Una caratteristica spiccata del sindaco di Grosseto è sicuramente l’attaccamento ai giovani a cui rivolge numerose iniziative in città e tende sempre a lanciare messaggi riflessivi, spronandoli e incoraggiandoli.

