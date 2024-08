"Iniziative condivisibili. Ma il presidente Anpi con noi non ne parla?"

"Le iniziative de “La grande alleanza democratica e antifascista”, di cui è componente anche l’Anpi provinciale, di contrasto a Casa Pound sono tutte condivisibili, ma non condivido come ci è arrivato il presidente provinciale dell’Anpi. Con quale mandato il presidente provinciale è arrivato alla riunione? Mi piacerebbe saperlo".

E’ la domanda che pone Silvano Brandi secondo il quale "più di un mese fa alcuni componenti del direttivo hanno chiesto di discutere il più rapidamente possibile del raduno di CasaPound, in modo da avere tempo sufficiente per organizzare un’azione di contrasto reale, ma in due direttivi provinciali consecutivi non siamo riusciti a discutere il punto perchè messo dopo numerosi altri odg e con numerose perdite di tempo in discussioni effimere. Il presidente non è nuovo a questi atteggiamenti, per questo modo di procedere in un recente passato vi sono state dimissioni di componenti autorevoli. Lunedi è convocato il comitato provinciale dove saremo chiamati a ratificare le decisioni prese dal presidente in altre riunioni. Io non lo condivido questo modo di fare, e se le cose non cambiano velocemente ad un’associazione così non sono interessato".