Iniziativa riuscita e fondi raccolti per i volontari dell’Abio

Grande successo per il "Mercatino dei Ragazzi". Oltre 500 bambini hanno partecipato all’appuntamento solidale allestito con 150 banchini ieri in piazza Esperanto. Obiettivo della raccolta fondi contribuire all’acquisto di un sofisticato software per migliorare le cure radioterapiche (valore 85.000 euro) da donare all’ospedale Misericordia. Presenti il sindaco Vivarelli Colonna, il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti, Andrea Bramerini presidente della Proloco, Fabio Becherini direttore di Banca Tema, Sergio Perugini presidente della Uisp, Roberto Dottori del comitato scientifico del Comitato per la Vita, don Franco Cencioni, don Ivano Rossi, il deputato Pd Marco Simiani, il presidente della Provincia Francesco Limatola, Michele Dentamaro direttore del presidio ospedaliero Amiata Grossetana, Colline metallifere, Zona Grossetana e il sindaco di Civitella Paganico Alessandra Biondi. "Festeggiamo con orgoglio un appuntamento così longevo che ha donato numerosi macchinari all’ospedale Misericordia – ha detto Oreste Menchetti, ricordando Mario Ballerini, l’imprenditore scomparso recentemente, che insieme ad altre 12 persone costituì il mercatino –. La città si stringe intorno all’amore che viene dai bambini. Tutto funziona grazie all’amore, in questa giornata mettono a disposizione i loro giochi, e ciò deve far riflettere. E’ un grande gesto d’amore in una bellissima Grosseto" Alcuni componenti del banchino 59 affermano che "l’unione fa la forza", mentre da un altro banchino ricordano che "ogni anno c’è sempre tanta sensibilità da parte dei cittadini maremmani". I dipendenti di Banca Tema hanno deciso di sostenere l’iniziativa anche con il loro contributo personale.