Iniziativa Caritas e Proloco. Ecco il panettone ‘sospeso’

Se Napoli ha il "Caffè sospeso" ora Grosseto ha il "Pandoro e il Panettone sospesi". Come nella città partenopea, tanti anni fa, fu inventato il caffè sospeso, ovvero chi andava al bar a bere un caffè ne lasciava uno pagato per chi non aveva i soldi per pagarselo, così a Grosseto, per tutto il periodo di Avvento e di Natale, chi lo vorrà, potrà acquistare un pandoro o un panettone che lascerà in dono per i bisognosi. L’iniziativa è promossa e organizzata da Proloco, Caritas, Diocesi di Grosseto insieme al Forno Galletti e alla Semar. A spiegare modalità e finalità dell’iniziativa è don Claudio della Caritas. "Insieme a Proloco, Forno Galletti e Semar – afferma don Claudio – abbiamo organizzato questa iniziativa per dare a Natale un po’ di gioia e di serenità a chi vive nel bisogno. Semplicemente chi lo vorrà in questo periodo di Avvento e nel periodo natalizio – prosegue don Claudio – potrà acquistare panettoni e pandori realizzati dal Forno Galletti, che si trova in via Giovanni Pascoli a Barbanella. Qui, al Forno Galletti, potrà acquistarli e lasciarli a favore di chi ne ha bisogno. Successivamente i pandori e i panettoni donati saranno ritirati dai volontari della Caritas diocesana, che successivamente provvederà a distribuirli a chi ha bisogno. Crediamo che sia un’occasione importante per regalare momenti di gioia a coloro a cui spesso manca la serenità – conclude don Claudio –. Con questo colgo l’occasione per fare gli auguri di buon Avvento e buon Natale a tutti".

A.C.