Iniziativa benefica per la Fondazione. La "Lotteria della Befana" accende il Sole

Torna la "Lotteria della Befana". L’evento di beneficenza che la Fondazione Il Sole organizza con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle diverse attività che svolgono durante l’anno per aiutare le persone con disabilità. Sono disponibili 5000 biglietti, dal costo di 2,50 euro ciascuno. Gli interessati potranno comprare i biglietti nelle varie filiali di Banca Tema e in diverse attività commerciali della città: tabaccheria Ciccamatta, tabaccheria Duchi, farmacia La Rugginosa, stazione di servizio Grifo carburanti, stazione di servizio Il Bucchero, estetica Hydrospa, ferramenta Rabagli, pasticceria Asti, Ottica Del Mecio, macelleria La Ganga, Sian bomboniere e il Bar dei Fiori. E’ possibile anche ritirare uno o più blocchetti nella sede della Fondazione, in viale Uranio, prenotando al 3738000094 o al 0564491730. L’estrazione avverrà il 10 gennaio alle 17 nella sala di Banca Tema, in corso Carducci. "Dopo vent’anni dalla nascita della Fondazione Il Sole – spiega il presidente Marco Scandroglio – rimango felicemente sorpreso di come ogni volta riusciamo a ideare iniziative per raggiungere nuovi obiettivi insieme alla cittadinanza". "La Fondazione svolge un ruolo sociale fondamentale per la nostra comunità – spiega il rappresentante di Banca Tema Dino Cibecchini – ed è un esempio concreto di cooperazione, solidarietà e assistenza quotidiana. Gli stessi valori che rappresentano la missione della nostra banca per lo sviluppo e il sostegno del territorio di riferimento". "Sono sicura che anche questa volta – dice Tiziana Tenuzzo, responsabile del fundraising – i cittadini risponderanno alla chiamata della Fondazione e insieme riusciremo a vendere tutti i biglietti".

Steven Santamaria