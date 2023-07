Iniziati i saldi Ma i commercianti sono perplessi "Partiti troppo presto"

di Steven Santamaria

È tempo di saldi. Ritornano, anche in questa stagione estiva, gli sconti nei negozi, che si preparano ad accogliere nuovi acquirenti. Siamo andati nel centro storico per capire un po’ le sensazioni dei commercianti che si sono lasciati andare a qualche pronostico. Non è trapelata, però, molta fiducia da quest’ultimi. "Sono iniziati i saldi – dice Patrizio Poli, proprietario del negozio Poli Store –. Mi aspetto una vendita un po’ più importante anche se in realtà, negli ultimi anni, i saldi hanno perso importanza. A mio avviso, vengono fatti troppo presto e quindi noi ci ritroviamo a vendere la merce del momento a prezzi scontati. Poi c’è da dire anche che la gente, con questo caldo, preferisce andare al mare giustamente. Ormai le stagioni si sono posticipate, il caldo arriva fino a ottobre e novembre e i saldi andrebbero fatti verso febbraio. Basta dire che il centro storico è in crisi. Dobbiamo cominciare a lanciare un messaggio positivo e dire che il centro è bello, sia da visitare che per passeggiare, ed è un ottimo punto di aggregazione. Il centro merita vivacità e le notti bianche servono anche a questo. Purtroppo noi, per gli alti costi, non partecipiamo a questi eventi serali ma ne siamo a favore perché portano benessere a questa zona". "Da questi saldi – dice Adriano Meacci del North Sails – mi aspetto un incremento delle vendite. Finora c’è stato un periodo di attesa e il lavoro è rimasto un po’ fermo. Speriamo che con questi saldi si possa ripartire. Mi aspetto un andamento in linea con gli scorsi anni, perché ormai il mercato è questo. Vediamo però che succederà quest’anno. Ormai, l’affluenza di persone in centro è questa ed è abbastanza stabile. Gli anni passati sono stati peggiori soprattutto dopo l’apertura del centro commerciale, ma ora, grazie anche ai turisti, siamo nella norma".