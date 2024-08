Inizia l’America’s Cup. La Costa d’Argento sogna

Oggi inizia ufficialmente la 37esima America’s Cup. Con ben quattro figli della Costa d’Argento e della Maremma che saranno protagonisti nei team che parteciperanno alla rinomata rassegna velica, che si terrà quest’anno nelle acque di Barcellona. Tutto pronto per la Final Preliminary Regatta, terza e ultima fase di avvicinamento all’America’s Cup, evento molto importante per i team che, per la prima volta, regateranno a bordo degli AC75.

Partecipano alla regata preliminare di Barcellona i cinque challenger Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Nyyc American Magic, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team, più il defender Emirates Team New Zealand. L’evento inizia oggi e prevede quattro giorni di match race. I primi due team classificati accederanno alla regata finale del quarto e ultimo giorno, che decreterà il vincitore dell’evento. Fino ad arrivare alle finali della Louis Vuitton Cup dal 26 settembre al 5 ottobre e la successiva sfida con New Zealand, il defender della Coppa America, dal 12 al 21 ottobre. Luna Rossa Prada Pirelli esordirà oggi contro New Zealand. E nel team italiano di Patrizio Bertelli militano due figli del Comune di Monte Argentario. Uno, Marco Capitani, si occupa della progettazione delle vele. L’altro, Stefano De Pirro, è invece il fisioterapista, colui che si prende cura degli atleti. Per Marco Capitani, diplomato al Nautico di Porto Santo Stefano, sarà la quinta partecipazione alle competizioni della Coppa America. Per Stefano De Pirro, che nel 2021 aveva già collaborato come esterno nella precedente Coppa America, sarà la prima vera e propria esperienza di Coppa da membro ufficiale del team.

Non mancherà la partecipazione della Costa d’Argento nemmeno in un altro team che parteciperà alle rinomate regate. Si tratta di Alinghi Red Bull Racing, team svizzero fondato da Ernesto Bertarelli, nel quale militano il santostefanese Simone Busonero, tecnico informatico che si occupa soprattutto di software (Electronics and Ui development), e Lorenzo Gennari, lui invece orbetellano, ingegnere elettronico che si occupa soprattutto della progettazione e manutenzione sull’elettronica di Alinghi Red Bull Racing. Il primo "derby" tra le due imbarcazioni si terrà il 25 agosto: tutti sintonizzati su Sky Sport per seguire le regate con la telecronaca di Guido Meda, recentemente insignito del Guzzo d’Oro dall’Ente Palio Marinaro dell’Argentario per aver nominato la manifestazione nelle dirette della precedente Coppa America. Andrea Capitani