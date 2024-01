Inizia la rassegna "Raccontami una fiaba". Arrivano le favole per capire il rispetto

Si è conclusa la rassegna "Storie di Natale... e Principesse" che ha animato la Biblioteca comunale durante le festività natalizie. Sono stati quattro appuntamenti durante i quali i bambini, grazie agli attori del Teatro Studio di Grosseto, hanno riscoperto la magica atmosfera delle più belle favole classiche e delle leggende e tradizioni legate al Natale in Italia e nel mondo.

"Oggi – afferma Patrizia Guidi responsabile della Biblioteca – le fiabe, quelle classiche, non vengono più raccontate; i bambini sono abituati ai cartoni animati o ai film, bellissimi ma che in molti casi stravolgono il vero significato della favola classica. Con questi appuntamenti, nei quali i bambini sono stati coinvolti partecipando attivamente alla rappresentazione teatrale del testo narrativo, siamo riusciti a far capire loro la differenza tra il racconto e la trasposizione cinematografica. Ed è stato un grande successo, un vero e proprio passaparola che ogni volta ha portato sempre più bambini, curiosi ed interessati a ciò che veniva proposto".

"Proprio per il successo che ha riscosso – annuncia la sindaca Elena Nappi – abbiamo deciso di lanciare una nuova rassegna che ci accompagnerà fino a Pasqua. A partire da sabato 20 gennaio, con cadenza quindicinale, sempre nella biblioteca comunale alle 17 attrici ed attori del Teatro Studio racconteranno le magiche storie che popolano la tradizione letteraria per bambini, un modo per intrattenere e divertire i nostri piccoli nel mondo meraviglioso della fantasia, far sognare e dare anche insegnamenti di vita. Raccontami una fiaba è il titolo della serie e tutte le fiabe avranno come filo rosso il rispetto in ogni suo forma: dell’ambiente, dell’altro, dell’impegno".