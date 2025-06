Infrastrutture e servizi. Nuovo palazzetto, si parte

Il capoluogo maremmano si prepara a fare un passo importante verso il potenziamento delle sue infrastrutture sportive. Il Comune, infatti, ha annunciato la partecipazione al bando ministeriale "Sport e periferie 2025", con l’ambizioso progetto di costruire un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale. Se la candidatura dovesse essere approvata, la città di Grosseto potrà beneficiare di un significativo investimento per il proprio futuro sportivo e sociale. Il nuovo palazzetto, che andrà a colmare una storica lacuna infrastrutturale della città, prevede un investimento complessivo di 6 milioni e 600mila euro. Di questi, 3 milioni provengono dal fondo ministeriale "Sport e periferie", mentre i restanti 3 milioni e 600mila euro saranno finanziati con risorse comunali, integrati da contributi provenienti da altre fonti nazionali e locali. Un intervento che non solo valorizzerà l’ambito sportivo della città, ma che ha l’ambizione di rafforzare il tessuto sociale di Grosseto, migliorando la qualità urbana e contrastando fenomeni di degrado e marginalizzazione.

"Questo intervento avrà un impatto notevole su Grosseto – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Si tratta di un’occasione unica per la città, un investimento che darà una nuova vitalità non solo all’ambito sportivo, ma anche alla qualità della vita dei nostri cittadini".

"L’amministrazione comunale – dice ancora il primo cittadino – ha lavorato con determinazione per presentare questo progetto, frutto di un lavoro preliminare meticoloso, che ha visto un coordinamento tra gli uffici comunali e un’attenzione particolare alle esigenze della cittadinanza".

L’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi, non nasconde la propria soddisfazione per la partecipazione al bando. "Lo sport ha il potere di unire e creare valori positivi per la comunità – dice –. Con il nuovo palazzetto, vogliamo anche migliorare la qualità urbana e ridurre i fenomeni di marginalizzazione".

Il nuovo palazzetto sorgerà su un’area già di proprietà del Comune, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’accessibilità. L’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, ha sottolineato che "la progettazione prevede svincoli adeguati, parcheggi e la totale eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata all’uso di materiali ecocompatibili, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale del Comune. L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana che negli ultimi anni ha visto l’amministrazione impegnata in numerosi lavori pubblici, molti dei quali finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza".