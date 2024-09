Indice della criminalità, la provincia di Grosseto può sorridere. Ci sono state meno denunce

Grosseto, 17 settembre 2024 – I reati? Salgono in Italia, ma la provincia di Grosseto può abbozzare un mezzo sorriso. Sì perché la Maremma scende nella speciale classifica redatta dal Sole 24 Ore: dal 18° posto dello scorso anno (il 2023), al 26° posto attuale. E’ questo il responso dell’indagine sulla criminalità in Italia. I dati fotografano i delitti “emersi” in seguito alle segnalazioni delle forze di Polizia (Polizia, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale, Polizia penitenziaria, Dia, Polizia municipale, Polizia provinciale e Guardia costiera) e, archiviato il periodo del Covid (dove il volume dei reati denunciati ebbe una brusca frenata), i reati purtroppo sono diventati una piaga sociale. Numeri, comunque, che fanno capire una tendenza alla crescita di pericolosità sociale anche in provincia di Grosseto. Le denunce presentate in provincia sono state 3.748,7. va considerato che il dato si riferisce ogni 100mila abitanti (in Maremma ce ne sono oltre 220mila). Come ha sottolineato il questore Mannoni nel suo giorno di saluti, la provincia di Grosseto non ha infiltrazioni mafiose (le denunce sono state nulle) così come il reato di associazione a delinquere, che ha registrato un solo caso. L’anno 2023 è stato “positivo” anche per quanto riguarda gli omicidi: uno solo, quello dell’anziana ad Istia d’Ombrone. Non va benissimo, però, la situazione dei furti: Grosseto si piazza al 42° posto (1.302,4 ogni 100mila abitanti) dei quali 334 commessi in abitazione. 91 sono quelli commessi negli esercizi commerciali, 58 con destrezza, 13 invece gli scippi denunciati. Sono 25 invece le rapine denunciate. Problemi anche per la droga: per lo spaccio la Maremma al 7° posto della graduatoria. Sono state registrate ben 54 denunce (sempre ogni 100mila abitanti). Per quanto riguarda la detenzione la Maremma è al 17° posto, con 67,5 denunce. Grosseto spicca in classifica anche per i danneggiamenti: 14° posto (553 denunce). Ci sono anche 25 denunce per percosse e 117 per minacce. Capitolo a parte meritano le violenze sessuali: la provincia di Grosseto si piazza al 12° posto in classifica. 11 invece le denunce per omicidio colposo (8° posto in Italia).