Incontro organizzato dai Dem sulla laguna e il "Consorzio"

La nascita del Consorzio per la gestione definitiva della laguna di Orbetello, l’escavo delle rive dal fango putrescente, il ripristino dei canali di gronda, ormai insabbiati, le bocche a mare non più oggetto di manutenzione, la reale raccolta delle enormi masse algali presenti. Di tutto questo se ne parlerà oggi alle 17 alla sala convegni del Park Hotel nel quartiere di Neghelli, ad Orbetello in un incontro organizzato dal Pd . L’incontro pubblico, organizzato dalla segreteria di zona del Pd è moderato da Lauretta Bianchi, componente dell’assemblea nazionale del partito. Partecipano il deputato Marco Simiani, gli assessori regionali Monia Monni e Leonardo Marras, il presidente della Provincia Francesco Limatola, Luca Sani per la segreteria del Pd regionale Toscano, Giacomo Termine segretario provinciale Pd, Rodolfo Bassi e Guido Dubbiosi delle segreterie comunali del Pd di Orbetello e di Monte Argentario. Verrà illustrata la nuova legge presentata alla Camera dei Deputati proprio sulla laguna ed il suo risanamento, che "dopo i guasti e i danni dell’estate scorsa – dicono i Dem – non può essere rinviato oltre".

Michele Casalini