Incontro fra imprenditrici e studenti

Incontro domani alle 9.30 nell’aula magna dell’Istituto Fossombroni fra gli studenti e imprenditrici e professioniste del territorio maremmano. L’iniziativa è promossa dalla Camera di commercio in collaborazione con il Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile dell’Ente per raccontare ai ragazzi sfide, passioni, difficoltà e successi dei percorsi di vita professionale e personale delle imprenditrici. La Camera di commercio intende così intende dare un segnale concreto e operativo alle giovani generazioni, oggi studenti e domani futuri cittadini e lavoratori, per far capire che il lavoro, qualsiasi esso sia, ha un valore sociale e personale fondamentale, indispensabile e necessario.