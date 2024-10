Incontro di lavoro fra i due grossetani. Rizzi e Vichi, dalla Maremma a Singapore

Uno è andato a Singapore per presentare i vini della sua azienda, l’altro a Singapore per lavoro c’era già da quasi un anno e lo ha accolto facendo un po’ gli onori di casa. Entrambi maremmani, le loro strade si sono incrociate a oltre 10mila chilometri di distanza da dove abitualmente vivono.

Così è successo che Ettori Rizzi, enologo della Fattoria Le Pupille, figlio della proprietaria Elisabetta Geppetti, abbia fatto tappa a Singapore per una serie di incontri organizzati da "Angra Wine & Spirits", società importatrice e distributrice in via esclusiva dei vini dell’azienda maremmana conosciuta a livello internazionale (in modo particolare per il supertuscan "Saffredi"), e lì ad attenderlo c’era Lorenzo Vichi, 26 anni, marketing & sales executive di "Angra" che lo ha affiancato nei vari appuntamenti fra i quali – ad esempio – la master class che si è svolta nel "67 Pall Mall", uno dei club privati più esclusivi al mondo, e un incontro con i migliori sommelier di Singapore.

Una tappa quindi molto importante, seguita direttamente anche dai vertici di "Angra" (il Ceo Giacomo Pallesi e la marketing director Cristina Gurnari),

che ha anticipato quella che Ettore Rizzi ha effettuato negli Stati Uniti dove si è recato non appena conclusa quella asiatica.

Ed è stata indubbiamente un’esperienza molto particolare anche per Lorenzo Vichi che ha dovuto abbinare le conoscenze professionali con quelle legate più alla sfera emotiva, dovendo parlare di in prodotto di eccellenza espressione della Maremma. Vichi, dopo la laurea all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e il master alla Business School Escp di Torino, dal dicembre dello scorso anno sta lavorando a Singapore.