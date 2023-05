Incontri nelle scuole su bullismo e cyberbullismo

Una due giorni a sostegno dei giovani per metterli in guardia dalle insidie del bullismo, specie quello che si sviluppa sui social e sul web. E’ stato il Lions Club Orbetello I Presidi ad organizzare gli incontri sul tema alla scuola "Don Milani" grazie alla disponibilità della dirigente Marinella Pascale. L’iniziativa fa parte del Service "Un calcio al bullismo" che si propone di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Il primo incontro è stato con le classi prime ed ha visto come relatore Verdiana Simonelli che ha trattato tali argomenti anche in relazione al ruolo che è svolto dalla scuola e dalla famiglia. L’incontro ha offerto spunti interessanti ed ha coinvolto i ragazzi presenti con domande ed interventi sui temi trattati. Il secondo appuntamento ha visto la preziosa collaborazione della Polizia di Stato, con il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni. Sono stati trattati in maniera approfondita i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, con gli operatori della divisione Polizia Anticrimine della Questura e della Polizia Postale di Grosseto che hanno fornito spunti di riflessione agli studenti per educare alla legalità attraverso la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l’inclusione che rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani. Nella seconda parte della mattinata sono stati trattati i temi legati all’uso corretto dei mezzi informatici e tecnologici, analizzando la normativa vigente sul cyberbullismo, con le relative misure a tutela dei minori e relative conseguenze penali ed amministrative. Infine gli studenti sono stati richiamati ad una maggiore responsabilità nell’uso dei social, dopo aver esaminato con particolare rilievo i rischi connessi all’uso non consapevole.

Sabino Zuppa