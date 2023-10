Incidenti sul lavoro. Si ricordano le vittime

Si celebra oggi la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. La giornata è organizzata dall’Anmil. Si comincia alle 9.45 con il raduno dei partecipanti in piazza Nazioni Unite. Alle 10 deposizione di una corona di alloro e cerimonia civile davanti al monumento dedicato alle vittime del lavoro. Durante la cerimonia civile, dopo la relazione del presidente territoriale dell’Anmil Graziano Campinoti, verranno consegnati brevetti e distintivi d’onore ai grandi invalidi e agli invalidi minori a cura di Anmil Grosseto. Saranno presenti tutte le autorità politiche, civili e militari del territorio. Alle 11 si celebrerà poi la santa Messa in suffragio dei Caduti sul lavoro nella chiesa beata madre Teresa di Calcutta in viale Stati Uniti d’America. Chiusura con un grande pranzo alle 12.45 all’hotel Granduca. Per informazioni 0564-23408.