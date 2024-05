Incidente sulla Provinciale 158. Auto finisce contro il guardrail. Uomo di 46 anni perde la vita

Era da poco uscito dal lavoro e stava tornando verso casa alla guida della sua auto, sulla quale viaggiava da solo. Ma a casa non è mai arrivato, perché la l’auto è sbandata finendo prima nell’altra corsia di marcia e poi contro il guardrail. Un impatto violento. Fatale, per Luca Barni, 46 anni, per il quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

L’incidente è accaduto intorno alle 12.30 di ieri al chilometro 9 della "Sp 158", nei pressi del bivio per Cala Violina. Barni stava rientrando a Scarlino, dove risiedeva, dopo aver lasciato la zona artigianale di Castiglione dove l’uomo lavorava per conto di una cooperativa a Fredditalia. Si occupava dei trasporti e della gestione del magazzino.

Per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Scarlino, però, l’auto ha cambiato improvvisamente traiettoria e l’uomo non è riuscito a riprenderne il controllo. L’impatto con il guardrail non gli ha lasciato scampo e il decesso è stato immediato.

Inutile, purtroppo, l’intervento del personale sanitario dell’ambulanza "India" di Castiglione della Pescaia della Croce rossa e di "Pegaso". Era intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Follonica. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale "Misericordia" in attesa delle decisioni del magistrato.

Luca Barni, sposato e padre di una figlia adolescente, era molto conosciuto a Scarlino dove era nato e cresciuto. Il padre aveva gestito l’impianto di calcetto allo Scalo ed era lì che lui, spesso, si ritrovava ancora con gli amici.