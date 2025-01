Incidente stradale nella notte di Capodanno, auto esce di strada e va a fuoco

Grosseto, 1 gennaio 2025 – Incidente stradale nella notte di Capodanno lungo la provinciale 146 a Sant’Andrea, nel Comune di Magliano in Toscana. E’ successo intorno a mezzanotte quando un’auto è uscita di strada. Nell’impatto l’automobilista, unico occupante del mezzo, è uscito incolume e in autonomia dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Orbetello, che hanno spento il mezzo, alimentato a metano, e messo in sicurezza la zona e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.