Notte di Capodanno choc al piazzale Michelangelo: accoltellato ragazzo di 27 anni

Firenze, 1 gennaio 2025 – Notte di festa ma anche di terrore a piazzale Michelangiolo dove nella notte di Capodanno un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato. Il giovane, ferito in modo grave, è stato trasferito in codice d'urgenza rosso in ospedale a Firenze. E’ successo poco prima della mezzanotte. Secondo le prime informazioni il 27enne avrebbe ricevuto un fendente al torace in circostanze al momento ignote. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, era presente anche la polizia che ha avviato indagini. I sanitari hanno portato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata dove è arrivato sempre cosciente e vigile.