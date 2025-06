Scontro frontale tra due auto, quattro feriti. Arrivano i vigili del fuoco

Roccastrada (Grosseto), 9 giugno 2025 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 9 giugno, in prossimità di Montemassi, all'interno del Comune di Roccastrada. Lo schianto ha visto il coinvolgimento di due automobili che, per cause attualmente in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Massa Marittima, si sono scontrate frontalmente.

All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, le quattro persone presenti nei veicoli – due per ciascuna automobile – erano già state soccorse dall'équipe medica intervenuta prontamente sul luogo del sinistro. I Vigili del Fuoco si sono quindi occupati di mettere in sicurezza i veicoli danneggiati.