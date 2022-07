Incidente di Porto Ercole, ultime notizie. Lo scontro, la vittima, la dinamica

Porto Ercole (Grosseto), 24 luglio 2022 - Un incidente da ricostruire, una tragedia che piomba su una giornata di sole e di mare. L'Argentario è sotto choc per lo scontro fra due barche avvenuto a largo di Porto Ercole, località tra le preferite dai diportisti. Da qui partono molte barche per andare a scoprire le calette del promontorio dell'Argentario, ogni anno gettonatissime.

Lo scontro è accaduto intorno alle 17.30, in mare aperto, tra un motoscafo e una barca a vela. Da ricostruire le responsabilità e la dinamica, ma il motoscafo avrebbe preso in pieno la barca a vela. Sul motoscafo, condotto da un uomo, c'erano quattro persone di nazionalità danese, riferisce la Guardia Costiera. Sulla barca a vela, la Vahine, un quattordici metri partito da Civitavecchia, ci sono sei persone. La barca a vela salpa dopo le nove. Un'intera mattina di navigazione, poi arrivata di fronte alle coste di Porto Ercole c'è lo scontro con il motoscafo. Uno scontro devastante. Una persona a bordo della barca a vela muore sul colpo. Mentre un'altra cade in mare ed è attualmente dispersa.

Tutte le altre persone sono ferite. L'allarme scatta subito, con tre imbarcazioni della Guardia Costiera che raggiungono la zona dell'incidente. Con loro anche un elicottero dei vigili del fuoco e uno della Guardia di Finanza. A terra, a Porto Ercole e Porto Santo Stefano, ad accogliere i feriti ci sono le ambulanze delle società di volontariato della zona. Feriti che vengono trasportati negli ospedali di Grosseto e Orbetello. Tre pazienti tutti originari di Roma, due donne (di 61 e 59 anni) ed un uomo di 60 anni sono strati trasportati all’ospedale di Orbetello in codice giallo. Quest'ultimo è stato poi trasferito all’Ospedale di Grosseto. Un uomo anch’esso di Roma, di 60 anni, è stato trasportato in elisoccorso a Grosseto in codice giallo.

Ma cosa è accaduto in quel tratto di mare, in una giornata limpida, in un tratto aperto in cui la visibilità era ottima? E' l'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano a indagare e a sentire le persone che erano a bordo delle imbarcazioni. La procura di Grosseto ha intanto proceduto al sequestro delle due imbarcazioni. La Vahine, ancorata a Porto Santo Stefano, è sostanzialmente distrutta. Il mattino dopo è lì, con i segni del tremendo scontro. In un primo tempo sembrava addirittura che fosse affondata, cosa poi smentita. E' stata trainata in nottata nel porto argentarino, così come il motoscafo.

Non si fermano intanto le ricerche della donna dispersa. Nella notte tra sabato e domenica è stato impiegato anche un elicottero della Guardia Costiera con speciali telecamere per la ricerca e il salvataggio notturni. Non ci sono esiti però, della persona finita in mare nessuna traccia.