Incidente mortale sulla strada delle Collacchie: perde la vita un 46enne

Grosseto, 8 maggio 2024 – Tragedia in strada a Scarlino, un uomo di 46 anni residente a Gavorrano è morto in seguito a un incidente sulla provinciale delle Collacchie. L’auto sulla quale viaggiava in direzione Follonica, per cause da accertare, è uscita di strada schiantandosi contro il guard rail. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 46enne. E’ successo poco dopo le 12,30 di oggi, 8 maggio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia di Stato. Era intervenuto anche il Pegaso.