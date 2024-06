Incidente tra auto e moto a Monterotondo Marittimo, diciottenne in ospedale

Monterotondo Marittimo (Grosseto), 22 giugno 2024 – Paura sulla strada regionale 439 per un diciottenne in moto rimasto ferito in un incidente. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 22 giugno. Si sono scontrate la due ruote del giovane e una macchina. Immediato l’allarme al 118.

A intervenire, un’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima con infermiere, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Il diciottenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Grosseto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi. Le forze dell’ordine ricostruiscono la dinamica. Il traffico ha proceduto per diversi minuti a rilento per permettere i soccorsi e i rilievi.