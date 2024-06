Tragedia di Grosseto, tornano a casa le salme dei militari. Indagini sulla dinamica

Grosseto, 6 giugno 2024 – Il dolore dei familiari è lo stesso dell’Aeronautica Militare, in lutto per la morte di due colleghi conosciuti e stimati. Morti in un tragico incidente frontale. Tornano a casa, nel Salento e a Matera le salme del tenente Riccardo Latino, 25 anni e del primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, 45.

Sono loro i due militari dell’Aeronautica morti nel tremendo scontro fra due auto sulla provinciale del Pollino, tra Marina di Grosseto e Grosseto. Erano alla guida delle due auto che, per un tragico gioco del destino, si sono incrociate appunto sulla strada tra i loro alloggi e la base del IV Stormo di Grosseto, dove stavano svolgendo una serie di corsi di aggiornamento.

Le due salme vengono trasferite all'aeroporto di Gioia del Colle (Bari) con un volo militare che partirà nel pomeriggio dall'aeroporto Baccarini di Grosseto.

Riccardo Latino poi tornerà a Matino (Lecce) e Guglielmucci a Matera, dove verranno celebrati i funerali. Il nullaosta al trasferimento del magistrato che segue l'inchiesta è arrivato stamani.

A Grosseto sono arrivate le famiglie dei due militari. Anche il padre di Riccardo Latino è nell’Aeronautica. Presta servizio all’aeroporto di Galatina, in Puglia, mentre la madre è titolare di un negozio a Matino. Restano in ospedale i cinque feriti: due sono stati operati e tuttora sono in condizioni gravissime. Gli altri sono in miglioramento, sia quelli ricoverati a Siena che quello a Grosseto.

Vanno avanti intanto le indagini. La polizia stradale sta usando uno speciale laser per ricostruire cosa è accaduto. Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta provocando lo scontro. Le due auto sono andate distrutte.