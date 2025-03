Ciclista fatto cadere da un’auto, militare rimane gravemente ferito. Il conducente fugge via

Scansano, 21 marzo 2025 – Andava in bicicletta, sulla strada Scansanese, quando all’altezza della frazione di Pancole una macchina lo ha urtato, probabilmente con lo specchietto retrovisore, e il ciclista è finito a terra. L’uomo in sella alla bici ha 32 anni, è immediatamente finito a terra ed uscito dall’incidente gravemente ferito, l’automobilista invece non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. Adesso le forze dell’ordine indagano e al vaglio sono anche le telecamere del Comune di Scansano che sono state installate anche in prossimità del punto dove sarebbe avvenuto lo scontro tra il ciclista e l’automobile. Il ciclista che nella vita è arruolato nell’esercito, è stato quasi immediatamente soccorso dall’ambulanza ed è stato portato all’ospedale Misericordia di Grosseto, è ora ricoverato in rianimazione. Secondo una prima ricostruzione dell’evento accidentale l’uomo stava pedalando in direzione Grosseto, mentre la vettura stava salendo verso Scansano e ad aver urtato il ciclista sarebbe stato lo specchietto dell’automobile.

A soccorrere il 32enne è stato successivamente un altro automobilista che stava viaggiando sulla medesima strada e immediatamente ha dato l’allarme. Appena 400 metri più avanti del luogo dell’incidente, dopo un paio di curve, erano presenti anche gli uomini della municipale perché fino a qualche minuto prima stavano regolando la viabilità in quanto sono corso alcuni lavori di rifacimento della segnaletica. Sul posto, gli agenti della polizia municipale sono dunque arrivati in tempi molto veloci e sono stati loro a fare i rilievi dell’incidente. La buona notizia è invece che, seppur in gravi condizioni, il militare non sarebbe in pericolo di vita. Anche nella giornata di ieri sono proseguite le attività investigative per risalire all’autista dell’automobile che dopo aver urtato l’uomo non si è fermato per soccorrerlo.