Castiglione, incidente stradale: due feriti portati in ospedale

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 28 giugno 2025 – Incidente stradale sulla sp 158 tra Grosseto e Castiglione della Pescaia. È successo prima delle 15 di sabato 28 giugno. Ci sono due feriti, uno in gravi condizioni.

Al momento la dinamica di quanto accaduto non è nota. L’allarme al 112 è arrivato alle 14:53. I soccorritori si sono subito attivati inviando sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Castiglione della Pescaia con infermiere e un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia. Attivati anche i vigili del fuoco.

I due feriti sono stati entrambi trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Si tratta di un uomo di 66 anni, in codice 3 e quindi in gravi condizioni, e una donna di 61 anni in codice 2. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.