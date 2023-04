Pulmino fuori strada, cinque feriti in ospedale

Castel del Piano (Grosseto), 2 aprile 2023 – Cinque uomini sono rimasti feriti in un incidente stradale nel pomeriggio sulla strada provinciale 64 a Castel del Piano e sono stati tutti ricoverati in ospedale a Grosseto in codice 1.

Erano tutti a bordo di un pulmino andato fuori strada. I feriti sono tutti uomini e di età di 54, 52, 36, 34 e 33 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 inviati dall'Asl Toscana Sud est.

Oltre alle ambulanze delle Misericordia di Cinigiano, di Castel del Piano e di Paganico, è stato inviato anche l'elisoccorso Pegaso 2. Accertamenti su cause e dinamica dell'incidente da parte delle forze dell'ordine.