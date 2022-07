Incidente di Porto Ercole, recuperato il corpo dell'uomo morto nello scontro

Agentario (Grosseto), 24 luglio 2022 - È stata recuperata e portata all'ospedale di Orbetello (Grosseto) la salma dell'uomo morto nello scontro tra imbarcazioni avvenuto ieri pomeriggio, sabato 23 luglio, all'Argentario. Sui tratta del 59enne Andrea Giorgio Coen, originario di Biella ma residente a Roma.

Nello stesso nosocomio sono state prese in cura dal pronto soccorso due donne ferite nell'incidente, che sono state poi dimesse in tarda serata. Sempre all'ospedale di Orbetello è in osservazione breve un altro ferito, che potrebbe essere ricoverato. Un altro uomo è stato invece portato all'ospedale di Grosseto. Lo ha reso noto il direttore della Rete ospedaliera dell'Asl Toscana sud est Massimo Forti illustrando un bollettino medico sui ricoveri per l'incidente in mare. Lo scontro ha coinvolto 10 persone, e sono ancora in corso le ricerche di una donna dispersa in mare, si tratta di Anna Claudia Cartoni.

Incidente di Porto Ercole, gli aggiornamenti

Naufragio, omicidio colposo e lesioni. Sarebbero questi i reati rispetto ai quali si stanno muovendo le indagini sullo scontro tra imbarcazioni. Secondo le ipotesi lo yacht con a bordo 4 danesi, forse navigando con il pilota automatico inserito, sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela sulla quale c'erano sei persone originarie di Roma.