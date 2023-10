Incendio in Rsa. Centenaria intossicata

Alla fine solo tanta paura per una donna molto anziana che si trovava ricoverata alla Rsa che si trova a Manciano. Alle prime ore dell’alba di giovedì infatti, si è verificato un principio d’incendio alle 6,19 alla Rsa privata. I mezzi dell’emergenza-urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti attivando l’ambulanza infermieristica di Manciano che è arrivata nella zona per andare a vedere se quel fumo che usciva dalla cucina avesse intossicato nessuno. Una sola la paziente, una donna di 100 anni, ha avuto bisogno di essere trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto per un principio di intossicazione. Niente di grave, l’anziana sta meglio e non ha ulteriore bisogno di cure. Non si esclude che nella giornata di oggi possa essere rimandata nella sua camera alla casa di riposo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Manciano che stanno indagando sulle cause dell’incendio.