Fiamme vicino all’alta tensione: bruciano i boschi del Grossetano

Grosseto, 6 settembre 2023 – Rogo sulle colline che sovrastano le terme di Bagnolo, nel Grossetano. L’incendio è scoppiato intorno alle 19 di oggi 6 settembre. Le fiamme, per cause da accertare, si sono sprigionate in prossimità di una linea di alta tensione propagandosi poi in una zona densamente boscata. Sul posto le squadre di operai della Unione comuni Metallifere, volontariato antincendio boschivo e vigili del fuoco. È stato predisposto l'invio di ulteriori squadre da fuori provincia in quanto la zona è impervia e si prevedono tempi lunghi per le operazioni di spegnimento.