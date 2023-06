Autobus distrutto da un incendio, in salvo autista e passeggeri

Grosseto, 27 giugno 2023 – Paura a Grosseto per un autobus di linea andato a fuoco: è successo intorno alle 15,30 circa in viale Sonnino.

L’incendio è divampato per cause da accertare, mentre viaggiava con passeggeri a bordo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Grosseto, con due autobotti. I passeggeri e l’autista si erano messi in salvo, lontani dal mezzo ormai avvolto dalle fiamme.

Nell’incendio, poi spento dai vigili del fuoco, sono state coinvolte anche due auto in sosta nelle vicinanze dell’autobus. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una pattuglia della polizia municipale di Grosseto.