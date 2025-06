Giochi a misura di bambino. Inaugurato il nuovo Parco

SCARLINOUn parco giochi riqualificato dove i bambini di Scarlino possono giocare in modo spensierato e in sicurezza, che porta il nome di una figura che per generazioni ha accompagnata la nascita di centinaia di scarlinesi. È questo lo spazio pubblico che è stato inaugurato a Scarlino, una cerimonia che ha visto le presenze non solo delle autorità scarlinesi, ma anche dei bambini provenienti dalla scuola primaria del borgo. Il parco è intitolato a Oria Cassigoli, una donna che ha dedicato la sua vita allo svolgimento della sua professione di ostetrica. Figlia di operai scarlinesi, Oria Cassigoli è stata l’unica della sua famiglia a diplomarsi e a intraprendere un percorso professionale che l’ha resa una figura fondamentale per la comunità. Ha anche lavorato al Consultorio e in tutte le sue attività ha dimostrato una personalità autorevole e accogliente. "L’intitolazione del parco a Oria Cassigoli è il frutto di un percorso avviato dalla Commissione Pari opportunità già nella scorsa legislatura, volto a valorizzare le figure femminili locali attraverso la toponomastica. - ha dichiarato Flora Poli, presidente della Commissione Pari opportunità". "Questo parco rappresenta un luogo rinnovato, pensato davvero a misura di bambine e bambini" spiegano il sindaco Francesca Travison, l’assessore ai Lavori Pubblici Cesare Spinelli e la consigliera con delega al Decoro Elisa Fabbretti.